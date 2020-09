Los detalles que han empezado a salir en algunas estaciones de la nueva Línea 3 del Tren Ligero, como filtraciones de agua, son normales en construcciones de ese tamaño, considera el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Rubén Masayi González Uyeda.

Dijo que por el tipo de suelo de la ciudad es normal que se den las filtraciones, no obstante, todos los desperfectos deben repararse.

“Van a salir detalles por todos lados, porque no hay una obra de esa magnitud, dijo, nada más estuvimos 90 metros abajo en algunas estaciones y son obras, entendamos, somos un país con poca experiencia en el tema, vamos a ver, ojalá que sean detalles”.

Aunque no hay dinero en el proyecto de gasto 2021, el líder de los industriales vio con buenos ojos la promesa presidencial de considerar recursos para arrancar la línea 4 del Tren Ligero. (Por Mireya Blanco)