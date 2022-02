Al presentar la tercera parte del informe 2020, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en Jalisco. Si bien las irregularidades en el llamado FONE implican apenas el 0.1 por ciento del gasto auditado, son observaciones por 1.8 millones de pesos.

No son montos altos, pero las fallas llaman la atención. Se hallaron por ejemplo, pagos por 153 mil pesos a dos trabajadores que estaban en centros de trabajos que no eran financiables por el FONE; se halló también que usaron un millón 96 mil pesos para los pagos de 155 trabajadores a pesar que estos ya no laboraban en el sector educativo y gastaron 565 mil pesos para el pago a 27 trabajadores que ya habían fallecido.

Como punto a favor, la Auditoría reconoce que Jalisco cumplió en lo general con sus obligaciones en materia de transparencia con el FONE. (Por Héctor Escamilla Ramírez)