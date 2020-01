La Secretaría de la Función Pública detectó un desfalco por más de 12 mil millones de pesos en el ISSSTE y 7 mil 800 millones de pesos entre 2007 y 2016 en el Seguro Popular.

Por lo anterior, la dependencia lleva a cabo las investigaciones correspondientes y prepara denuncias penales por presunto daño patrimonial.

Se indagan irregularidades en contrataciones públicas y recursos no comprobados.

Por otro lado el órgano recibió 102 denuncias contra ex delegados de Bienestar, entre las denuncias la del ex delegado en Jalisco, Carlos Lomelí.