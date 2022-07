Tras el relajamiento de las medidas sanitaria por la pandemia y la reactivación de visados en el Consulado de Estados Unidos, cientos de personas acuden diariamente a realizar el trámite al Centro de Atención al Solicitante en Unión y La Paz.

Sin embargo, también merodean los “coyotes” quienes se ha documentado, algunos de ellos usan prendas y escudos del gobierno de Estados Unidos para engañar a sus víctimas.

Con la falsa promesa de ayudarles en sus trámites, llevan a sus víctimas a locales cercanos al edificio consular y ahí literalmente les exprimen el bolsillo a cambio de trámites que son económicos o simplemente gratuitos.

Habla una usuaria.

“Se me olvidó un papel y ellos me decían que ellos me los sacaban en 400 pesos, cada uno, el del esposo y el mío, entonces le dije ¡no!, entonces me dicen: ‘présteme, ándele, su correo electrónico ¡que no!’ Y yo fui al otro lado y nada más pagué 50 pesos ¡bien ratas!. Y a una señora la llevaron para allá y le quitaron creo 800 pesos”.

Las principales víctimas de estos estafadores son adultos mayores y personas de municipios del interior del estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)