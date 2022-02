La Auditoría Superior de la Federación destapó anomalías en como la Comisión Federal de Electricidad usó los recursos para el proyecto geotérmico de Cerritos Colorados en el Bosque de La Primavera.

Desde 2016, a la CFE le presupuestaron 828 millones de pesos para construir las líneas de transmisión de la central geotérmica, 309 millones tan sólo en 2020.

La Comisión habría emitido información falsa en sus informes trimestrales así como en las cuentas públicas de esos años, al reportar avances de obra inexistentes.

Afirmaban por ejemplo, llevar 81 por ciento de la obra al finalizar 2020.

Cuando la Auditoría inspeccionó el sitio, hallaron que las líneas no existen y la central ni siquiera opera.

La Auditoría documentó que la Comisión no emitió información confiable sobre el proyecto en general.

El monto total erogado para Cerritos Colorados es de cuatro mil 186 millones de pesos, pero este dinero no se invirtió en la obra, sino que se derivó a otros proyectos de la CFE sin reportarlo puntualmente a la Secretaría de Hacienda o pedir autorización para redirigir el recurso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)