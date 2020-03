El Gobierno Estatal advirtió a la población no caer en engaños, tras la aparición de grupos de Whatsapp y Facebook donde ofrecen cursos de capacitación para obtener los apoyos que se otorgarán a pequeños y medianas empresas, así como a comerciantes informales por la contingencia del Coronavirus.

Estos supuestos cursos se ofertan a pesar que aún no se publican las reglas de operación de los apoyos, que será hasta el día de mañana.

En uno de estos grupos, denominado TWL Apoyo de Gobierno Jal, piden a las interesadas pagar mil pesos por persona para una videoconferencia de asesoría e informarles cuáles serán los documentos que se necesitarían.

Las operadoras menciona que el objetivo es tener listo el perfil para acceder a esos fondos, pero sin advertir también la posibilidad que este apoyo no todos llegarían a obtenerlo.

La cuenta para este depósito está en el banco BBVA y el grupo tiene varios administradores.

Por medio de redes sociales, el gobierno del Estado pidió a la población no atender estos mensajes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)