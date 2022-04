En tan solo una semana autoridades estatales han identificado once vehículos que circulan por la zona metropolitana muy campantes con hologramas falsos del programa de verificación vehicular.

La Policía Vial de la Secretaría de Seguridad indicó que los hallazgos se dieron durante las campañas de socialización de la verificación vehicular instalados en diferentes avenidas.

Habla el inspector jefe de la dependencia Cuauhtémoc Hernández.

“Como resultado del operativo de socialización que la policía vial realiza en conjunto con la Semadet en los módulos de verificación responsable, del 1 al 10 de abril se detectaron once vehículos con distintivos presuntamente falsos, mismos que junto a sus conductores han quedado a disposición del ministerio público”.

La totalidad de vehículos detectados en esta circunstancia han sido enviados al corralón, mientras que sus conductores puestos a disposición de un agente del ministerio público.

De los once conductores uno de ellos ya fue vinculado proceso. (Por José Luis Escamilla)