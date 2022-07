De acuerdo a la última evaluación de Planea 2020-2021, el 40 por ciento de los niños de primaria no tiene los conocimientos para el dominio del lenguaje y el 50, los mínimos en matemáticas, lamenta la directora de la organización Mexicanos Primero capítulo Jalisco, Itzia Yunuén Gollás Núñez.

“Se encontró por ejemplo que cuatro de cada diez niños de primaria no dominan saberes mínimos de lenguaje y comunicación. Cinco de cada diez no dominan lo mínimo de matemáticas. Insisto, esta es una evaluación de 2021 y se realizó en primarias”.

Los números más recientes de Planea reflejan que el rezago educativo es real en Jalisco.

Otro ejemplo que también inquieta son las brechas, ya que en lenguaje y comunicación el 12 por ciento de los estudiantes de escuelas privadas está en nivel de insuficiencia, en públicas el 36 y en las indígenas 80. (Por Gricelda Torres Zambrano)