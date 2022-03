Aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la detención del e gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” es un asunto estatal y nada tiene que ver con el gobierno que él representa.

“Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno Federal. Aclararlo esto. Se tiene que informar bien sobre las causas. Lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la Ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo lo de haber impunidad”.

Dijo no haberle gustado que se hicieran públicas las imágenes que circularon tras su encarcelación, ya que van en contra de la dignidad humana. (Por Arturo García Caudillo)