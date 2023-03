Confirma el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad Ricardo Sánchez Beruben que la detención esta semana de cuatro policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga obedece a una carpeta de investigación relacionada con la dilación para poner a disposición del Ministerio Público Federal a una persona detenida.

Explica por qué la detención la llevaron a cabo Elementos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y no de la Fiscalía Anticorrupción.

“Porque ese tipo de carpetas o ese tipo penal inicia con una posible denuncia de desaparición. Entonces al momento de que inicia como una denuncia de desaparición y dentro de los datos de prueba se logra corroborar que la persona que fue privada no fue desaparecida que afortunadamente fue localizada, se adecúa el tipo penal al tema de abuso de autoridad”.

Por cierto que este viernes en redes sociales como WhatsApp ha circulado un mensaje supuestamente escrito por el todavía director operativo de la Policía Municipal de Tlajomulco Carlos “N”.

Señala el texto que todo se trata de un montaje y que realmente a las autoridades municipales no les interesa la seguridad de Tlajomulco. (Por José Luis Escamilla)