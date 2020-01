En diciembre tenían que haber terminado los trabajos de rehabilitación de la avenida Zoquipan en Zapopan y ya se va a terminar enero y nada más no tienen para cuándo concluir.

Quienes acuden al hospital de Zoquipan, al Salme o al Instituto de Servicios Paliativos tienen que caminar por lo menos cuatro cuadras, pues por las obras los camiones no entran:

“No, no terminan, empezaron en noviembre y ya habían tapado lo que era la esquina y la volvieron a destapar/…Pues se hace un congestionamiento fatal, los camiones pasan muy retirados, la gente que no tiene otra opción tiene que caminar y buscar por dónde se va el camión, porque el derrotero lo cambian, aparte no hay señalamientos”.

Los trabajos de la avenida Zoquipan están totalmente detenidos, esta mañana no había ni trabajadores, ni maquinaría.

El Ayuntamiento de Zapopan se deslinda, argumentando que esta obra es de la SIOP, sin embargo las molestias están en Zapopan. (Por José Luis Jiménez Castro)