Completamente detenido se encuentra el proyecto de los paradores seguros que ayudarían a que el transporte de carga no entre a la zona metropolitana de Guadalajara entre las seis y las nueve de la mañana, señala el presidente de la CANACAR, Julio Mora.

Indica que en este momento los terrenos ofrecidos por el gobierno del estado se ubican muy lejos de las principales rutas y detalla.

“Hay terrenos, pero los terrenos no están en la mejor ubicación donde realmente se necesita. Están muy lejos, no es la ubicación necesaria por donde vienen por ejemplo los ingresos de Manzanillo o los que vienen de importación y van de exportación hacia Laredo que es la frontera más grande, entonces yo creo que sí hay terrenos, pero no son las mejores ubicados para este fin”.

A decir del líder empresarial resulta urgente que el gobierno federal se involucre en el tema porque la mayoría de los accesos carreteros son tramos federales. (Por José Luis Escamilla)