La Organización Mundial de la Salud detuvo sus ensayos con hidroxi-cloro-quina y con una combinación de dos fármacos para el VIH en pacientes hospitalizados por Covid-19, debido a que no lograron reducir la tasa de mortalidad.

El organismo indica que la decisión no afecta otros estudios en los que esos medicamentos se han empleado en pacientes no hospitalizados.

El anuncio ocurre el mismo día en que la OMS reportó más de 210 mil casos de coronavirus a nivel global en 24 horas.