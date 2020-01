Por conducir un vehículo con reporte de robo un hombre fue detenido por policías de Tlajomulco en el fraccionamiento Real del Sol.

El detenido se identificó como Martín Felipe “N”, de 58 años, anfitrión del programa del Discovery Channel Los Mexicanicos, donde se observa las radicales transformaciones de autos que hacen el dueño del taller y sus empleados.

Cámaras de vigilancia de la policía de Tlajomulco detectaron que en las calles Morelos y Camino a Unión del Cuatro circulaba una camioneta pick up modelo 2000 con reporte de robo.

Martín Felipe “N” dijo ser el propietario de la camioneta, sin embargo no contaba con documentos que avalara su dicho, además que tampoco coincide con el nombre de quien reportó el robo del vehículo.

Todo el servicio fue entregado al agente del Ministerio Público para que determine si la camioneta fue robada y recuperada o no. (Por José Luis Escamilla / Foto: Archivo)