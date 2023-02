Informa la fiscalía de Jalisco que en las últimas horas fueron detenidos cuatro policías municipales de San Ignacio Cerro Gordo y un ex servidor público de ese ayuntamiento, señalados por su probable responsabilidad en la desaparición de tres personas.

De acuerdo con las investigaciones las tres víctimas fueron vistas por última vez en 2021 y los últimos que tuvieron contacto con ellas fueron los policías Jose “G”, Luisa “S”, Silvestre “M” y Fabiola “C”, además del ex funcionario municipal Oscar “B”, sin embargo la fiscalía no explica las circunstancias de la desaparición.

Estas cinco personas ya están a disposición de un juez que iniciará en cualquier momento su proceso judicial por el delito de desaparición forzada. (Por José Luis Escamilla)