A bordo de una unidad de transporte público fueron detenidos dos hombres que abusaban de su fuerza para despojar a una mujer de su bolso.

La captura la hicieron policías de Guadalajara a bordo de un camión de la ruta 39, en la confluencia de las avenidas México y Chapultepec.

Habla el sub oficial Antonio Munguía Gómez.

“Al verificar los elementos se percatan de que habían despojado a una dama de su bolso de dama, y traía en su interior 500 pesos y seis tarjetas de débito. De inmediato se asegura a estas dos personas y se da parte al Ministerio Público para su puesta a disposición”.

Los detenidos son Francisco “N” y Ernesto “N”, a quienes no se les encontró arma alguna, aunque no se descarta que hubieran participado en robos similares. (Por José Luis Escamilla)