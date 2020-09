Informa la Fiscalía de Jalisco la detención de dos personas que presuntamente participaron en la agresión a balazos que sufrió el regidor de San Pedro Tlaquepaque Alberto Alfaro.

El Fiscal Gerardo Octavio Solís indicó que se trata de dos hombres, uno de los cuales es abogado, quienes mañana serán procesados en la audiencia de vinculación.

Sin embargo el Fiscal indicó que de momento no se puede informar el móvil del ataque.

“Si me permiten de momento reservarla dado que como he comentado anteriormente se está trabajando para obtener algunos otros datos de prueba y poder acudir ante el juez en su oportunidad si así hubiera datos en solicitud de alguna otra orden de aprehensión, el sigilo al respecto es importante cuidarlo”.

El Fiscal indicó que se presume la participación de más personas en la agresión que sufrió el regidor de Tlaquepaque Alberto Alfaro a finales de julio pasado. (Por José Luis Escamilla)