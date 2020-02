Un ex empleado del ayuntamiento de Guadalajara que fue separado de su cargo por actos de corrupción fue detenido la madrugada de este sábado acusado de extorsionar establecimientos, a los cuales les pedía dádivas a cambio de permitirles operar fuera del horario permitido o simplemente no clausurarlos.

El detenido fue identificado como Luis Gerardo “N” de 35 años, aprehendido tras intentar extorsionar a encargados del bar La Mutualista en Madero y 8 de Julio. El detenido había logrado hacerse de seis mil 500 pesos de los dueños del local, pues les advirtió que de lo contrario clausuraría el espacio. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, comentó sobre esta situación:

“La verdad es que teníamos un proceso ahí de investigación, que nace como un reporte señalando a funcionarios con actos de corrupción, en este caso, ya después de todo el proceso de investigación y el trabajo que hicimos para detenerlo, se determina que no es un funcionario, sino quien se ostentaba como tal”.

Se informó que desde octubre esta persona estuvo realizando extorsiones a negocios del Centro y hace tres años fue dado de baja del ayuntamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)