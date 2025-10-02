Autoridades estatales confirmaron la captura de Heliodoro “N”, uno de los dos señalados por el mega fraude de las Villas Panamericanas, tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.

El vicefiscal de Investigación en Delitos Patrimoniales, Manuel Gutiérrez, explicó la participación del detenido.

“La participación de esta persona es el actuar en diversos actos dentro de toda esta historia que se ha estado mencionando e investigando. Participó también como miembro de los consejos de administración de las empresas relacionadas y también como apoderado legal de alguno de ellos”.

En tanto, Jaime Alberto “N”, identificado como el autor principal del fraude al FOJAL, continúa prófugo de la justicia. Las autoridades presumen que podría estar oculto fuera del país y mantienen las labores de rastreo para lograr su detención. (Por Edgar Flores Maciel)