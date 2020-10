En las últimas horas al menos once policías municipales de diferentes corporaciones han sido detenidos por la Fiscalía de Jalisco por su presunta participación en la desaparición de personas.

Entre los policías detenidos están dos de Autlán por su presunta participación en la desaparición de dos personas en 2019.

También fueron detenidos tres policías de Teocaltiche y una mujer por la desaparición de cuatro personas.

Finalmente se reporta la detención de seis policías de San Pedro Tlaquepaque por la desaparición forzada de dos personas en 2018.

Sin embargo, el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez anticipa más detenciones.

“Este es un primer operativo llevado a cabo de manera simultánea en varias comisarías. Definitivamente hay más órdenes de aprehensión pendiente de ejecutar. Se están llevando a cabo los trabajos de inteligencia de búsqueda dado que algunos son policías que ya no están en funciones y en algunos otros casos lograron evadirse”.

A lo largo de esta semana se realizarán las audiencias de vinculación de los once policías detenidos, a quienes se les imputa el delito de desaparición forzada. (Por José Luis Escamilla / Foto de archivo)