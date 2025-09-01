La Fiscalía General de Guerrero informó de la detención del presunto asesino del coordinador regional del programa IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz.

La fiscalía identificó al detenido como Francisco “N”, quien ya tenía una orden de aprehensión por homicidio, cometido en agravio de una mujer identificada como Esther “N”.

De acuerdo al reporte policiaco, el lunes, hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos al funcionario, cerca del centro de Chilpancingo.