Un hombre de 76 años que se hace pasar por médico y viaja en su camioneta rotulada afirmando que puede curar diversas enfermedades como el Covid-19, fue detenido por elementos de la Policía de Tlaquepaque.

Su aprehensión no fue por usurpación de profesión o fraude, sino porque realizaba perifoneo, alteración del orden público calificada como falta administrativa.

El hombre de la tercera edad fue detenido en Obregón e Independencia, en la Zona Centro.

Se encontraba en una camioneta Toyota con rótulos del Consultorio Médico Un Ángel por la Vida y la Salud, y donde invitaba a la gente a visitarlo para curarlos desde el Coronavirus, hasta el dengue.

Juan Ángel “N” no pudo acreditarse como médico certificado.

Recientemente su consultorio en la calles Plan de Ayala, en el Fraccionamiento Revolución, fue clausurado por Inspección y Reglamentos y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por no cumplir con los requisitos necesarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)