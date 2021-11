Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que traía consigo once armas de fuego tipo pluma.

La captura se logró luego de una denuncia ciudadana sobre una persona sospechosa en las inmediaciones del estadio Jalisco.

Los policías tapatíos encontraron a Luis “N” de 54 años en el cruce de la calzada Independencia y Fidel Velázquez, quien se mostraba evasivo.

Los uniformados encontraron entre sus pertenencias once artefactos que bien podrían pasar como plumas comunes y corrientes, sin embargo están adaptadas para disparar calibre 22.

Aunque el hombre no indicó con que fin tenía las plumas, todo apunta a que las comercializaba. (Por José Luis Escamilla)