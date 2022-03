Gracias a que contaba con uno de los dispositivos llamados “Pulso de Vida” una mujer logró impedir que su ex pareja sentimental pudiera agredirla y por el contrario terminó siendo detenido por policías municipales de Guadalajara.

La señal del “Pulso de Vida” fue activada por la mujer desde un domicilio de la calle Marcelo León, en la colonia Rancho Nuevo.

La víctima indicó que se encontraba en ese lugar platicando con un amigo cuando llegó su ex pareja sentimental Luis Equimio “N” y comenzó a golpearlos a ambos.

Los policías tapatíos no tardaron en llegar para someter al sujeto y después ponerlo a disposición de un agente del Ministerio Público. (Por José Luis Escamilla)