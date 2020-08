Anoche policías de Zapopan y de la Policía Vial realizaron un operativo para impedir la realización de arrancones clandestinos en la confluencia de las avenidas Santa Margarita y Servidor Público.

El resultado fue de seis personas detenidas, entre ellas el Youtuber especializado en vehículos Alfredo Valenzuela y dos hombres que se ostentaron como sus escoltas, quienes se encontraban armados.

Minutos antes de ser detenido esto subió el Youtuber a sus redes sociales.

“La verdad yo sé que a veces nos equivocamos, yo sé que a veces hacemos relajo, yo sé que a veces pues hacemos mucho show. Y sí, se le respeta totalmente a la policía el trabajo que hacen, pero creo que en este día no era la ocasión. Me siento como si hubiera robado la verdad un banco completo, hay muchísima policía. Se están llevando bastantes autos.”

De los seis detenidos tres fueron enviados ante el juez municipal por faltas administrativas, mientras que los otros tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía.

A los escoltas les fueron aseguradas dos pistolas y una sub ametralladora. (Por José Luis Escamilla)