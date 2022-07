Reporta la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco la detención del ex director de la Comisión Estatal del Agua durante la anterior administración Felipe Tito Lugo.

Él y otros tres ex funcionarios fueron citados a comparecer en al menos dos ocasiones por malos manejos al interior de la Comisión Estatal del Agua, sin embargo la dependencia declinó a dar más información al respecto en tanto no se desarrolle la audiencia de vinculación, lo que ocurrirá la próxima semana luego que la defensa jurídica de Lugo Arias se apegó a la ampliación del término constitucional de 144 horas.(Por José Luis Escamilla)