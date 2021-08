Han pasado tres años y no llega la justicia para Elizabeth y su bebé Tadeo. La noche del 21 de mayo de 2018 sufrieron graves quemaduras luego que sujetos armados prendieron fuego al autobús donde ambos viajaban en avenida Mariano Otero, Tadeo murió a la noche siguiente. Elizabeth el 20 de agosto de ese año.

Este lunes, familiares de las víctimas y colectivos que apoyaron en la elaboración, develaron un mural en el cruce de Federalismo y Manuel Acuña, en memoria de madre e hijo. Yolanda García, madre de Elizabeth, señaló que no han obtenido respuestas de las autoridades para que se dé con los responsables de este crimen.

“Como si estuvieramos viviendo en una selva y no hay gobierno, no hay ley, no hay quien lleve a cabo esa justicia porque ni siquiera las personas que hicieron los daños están pagando”.

El mural refleja las figuras de Tadeo y Elizabeth, alrededor de una guirnalda de rosas compuesta por cuadros. Arriba la cita “Justicia para Eli y Tadeo; 21 de Mayo 2018”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)