Tras el bloqueo de la disidencia magisterial a las instalaciones de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se llevó a cabo sin la presencia del presidente de la República, la reunión de seguridad federal y la conferencia mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró que no se reprimirá a nadie y se privilegiará el diálogo.

“Reafirmar que el gobierno de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo, a la tolerancia y a la civilidad con los diferentes sectores sociales, en este gobierno democrático no hay represión”.

Lamentó que el Primer Mandatario no haya podido entrar a las instalaciones, e insistió en que las convicciones democráticas y los valores que guían a este movimiento son el diálogo, el respeto y la tolerancia. (Por Arturo García Caudillo)