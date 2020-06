Durante poco más de tres horas el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, estuvo declarando ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal.

Al término de la comparecencia el Alcalde aseguró que fue citado en calidad de testigo y que ya había dicho todo lo que sabía en torno al caso Giovanni López.

“Lo que todo mundo queremos es que se castigue este hecho, entonces voy a aportar todo lo que la Fiscalía me esté pidiendo, no quiero entorpecer las investigaciones de la Fiscalía, ya les he dicho cuánto sé. Yo creo que la institución está haciendo su trabajo, es una institución seria y nosotros estamos en manos de la autoridad y quiero yo, soy el principal, al igual que ustedes, que se haga justicia. Muchas gracias”.

El alcalde evitó contestar por qué se amparó o si deberá presentarse nuevamente ante el Ministerio Público. (Por José Luis Escamilla)