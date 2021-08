A unas horas de que el Gobernador Enrique Alfaro se reúna con una comisión de la Universidad de Guadalajara para abordar las diferencias en torno al presupuesto para la casa de estudios, el mandatario no descarta que también se discuta lo relacionado con el desalojo de estudiantes de la FEU en el predio de Iconia en la zona de Huentitán.

Sin embargo Alfaro Ramírez dice no entender por qué la UdeG se ha involucrado en el tema que a su parecer se ha distorsionado.

“Con respeto como siempre ha sido con la Universidad de Guadalajara. Ellos solicitaron una reunión específicamente para tratar ese tema y pues el motivo del encuentro será ese. Si hay otro tema lo podemos tratar. No sé a qué te refieras con Iconia o que tenga que ver la Universidad de Guadalajara con Iconia. Yo sigo sin entender qué está haciendo la Universidad de Guadalajara con el tema Iconia porque pues lo que hay es un asunto que no justifica que la universidad se esté metiendo en ese tema”.

El Gobernador pidió recordar que el terreno en disputa no es un parque sino un predio que era de propiedad municipal hasta que hace 14 años fue vendido a un particular.

Fue el propietario del terreno quien solicitó al juez le fuera concedida la devolución tras permanecer tomado por activistas, vecinos y estudiantes. (Por José Luis Escamilla)