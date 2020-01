La tapatía, Galilea Montijo, ha enfocado su carrera en la conducción de diferentes programas de televisión.

Sin embargo, quien fuera Chica Tv en 1993 también ha participado como actriz en algunas telenovelas, algo que dijo extraña mucho:

“Extraño muchísimo la actuación, muchísimo, no me lo permite el programa Hoy y sobre todo que si se viene un programa como Pequeños Gigantes que es por temporadas, que ya estamos a punto de que venga una temporada más, eh no me lo permitiría por los horarios, pero si tú me preguntas qué si extraño mucho la actuación, sí, si extraño mucho la actuación”.

Además de preparar la siguiente temporada del programa Pequeños Gigantes, Galilea Montijo participará junto a Carlos Loret de Mola y Luis García, en un programa que se transmitirá vía streaming únicamente para Estados Unidos. (Por Katia Plascencia Muciño)