En caso de que la vacuna contra la covid-19 esté lista en diciembre, como lo anunció la farmacéutica china Cancino Bio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice estar dispuesto a vacunarse para poner el ejemplo.

“Claro que me vacuno aquí, siempre y cuando los médicos decidan de que me corresponde, porque se va a definir a quiénes primero. En otras partes están decidiendo de que primero sea el personal médico que está en hospitales Covid para protegerlos, y se toma en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar, y la vulnerabilidad si se tiene una enfermedad crónica, también ahí entro porque soy hipertenso, quienes tienen diabetes, adulto mayor, ya lo expliqué. Pero sí me vacuno, también para darle confianza a la gente de que tenemos que protegernos”. (Por Arturo García Caudillo)