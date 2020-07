Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador ser un machista por no usar cubrebocas.

“Uno de los periodistas más famosos me acusa de machista por no usar el cubre bocas, díganme qué sustento tiene esa afirmación, Cito Gómez Leyva. Entonces, es desde luego el coraje que lo lleva a ofuscarse y a hacer esas afirmaciones sin sentido. Claro que no soy machista aunque yo no me ponga el cubrebocas, porque además guardo la sana distancia”.

Y es que la senadora panista Xóchitl Gálvez acusó de machista al Primer Mandatario, por resistirse a poner el ejemplo usando el cubre bocas como medida de prevención, tema que retomó el comunicador, lo cual no gustó al presidente. (Por Arturo García Caudillo)