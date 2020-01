Un juez federal dictó seis meses de prisión a dos ex directivos del ISSSTE por la contratación indebida de servicios de atención telefónica y actualización de la base de datos de derechohabientes.

Se trata de un contrato adjudicado sin licitación, en el que se falsificaron registros de comprobación y el proveedor cedió los derechos a un tercero para cobrar los servicios, un mecanismo similar al de la llamada “Estafa Maestra”.

Los acusados son el ex jefe de Servicios de Planeación, Gregorio Maruri Peralta y el ex subdirector de Tecnologías de la Información del ISSSTE, Diego Samuel González Camarillo.