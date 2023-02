En conferencia de prensa fue presentado este viernes el argentino Diego Martín Cocca como nuevo técnico de la Selección Mexicana de Futbol, para iniciar el proceso rumbo al Mundial del 2026. En sus primeras palabras a su llegada al banquillo Tricolor en medio de la polémica por su abrupta salida de Tigres apenas horas antes, comentó estar emocionado y feliz:

“Me siento feliz, orgulloso, un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mi no es cualquier cosa, es algo importante por ser el seleccionador de este país que a mi me ha dado muchísimo; he venido de jugador hace mas de 20 años y me ha abierto las puertas y me ha hecho crecer como persona y profesional”.

Sobre la polémica salida de los Tigres, agregó que “estoy muy tranquilo, quedó todo muy claro. Yo no busqué a la Selección porque tenía un proyecto en un club espectacular. Dirigir a la Selección Mexicana es algo que no se puede dejar pasar”.

Cocca debutará como entrenador de la Selección en la Liga de las Naciones de CONCACAF, cuando el día 23 de marzo visite a Surinam y después el día 26 reciba a Jamaica. (Por Martín Navarro Vásquez/Foto