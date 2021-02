Luego de que por varias jornadas la afición de Atlas ha pedido el cese del técnico Diego Martín Cocca, el argentino le pide paciencia a la “fiel” con su proyecto.

“Cada uno es libre en la manera de expresarse de la manera que le parece, los resultados no son los que esperaban, soy el primero que no le gusta perder, nunca había perdido tanto en mi carrera…trabajo para que se arme un plantel con canteranos y con los que no lo son para que la gente se sienta identificados. Les pido paciencia nada más”.

Cocca ha dirigido un total de 17 partidos desde que llegó a los Zorros, con saldo negativo: Suma 3 victorias, 5 empates y 9 derrotas.

Cocca reiteró que su equipo va mejorando, y dijo que no hay presión extra por no conseguir aún el triunfo en lo que va del torneo.

“Presión hay siempre en todos lados, la presión hay que convivir, es bueno tener presión en el fútbol hay todo el tiempo; estamos convencidos que vamos por buen camino, con mejoras todos los días y que en algún momento se verá reflejado en la cancha y en el resultado que eso es lo importante”.

Atlas visita el domingo a Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)