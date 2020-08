Continúan los trabajos a distancia entre el nuevo técnico Diego Martín Cocca y el equipo, a la espera de conocer resultados de Covid19. Rubén Duarte es quien entrena al equipo pero con indicaciones del argentino.

Lo único cierto es que ya urge una victoria, dijo el defensa Javier Abella, quien además dice estar frustrado por la situación de no ganar y de vivir un cambio de entrenador.

“La verdad que siento frustración, enojo, no me gusta ver al Atlas así, me siento mal porque somos responsables por no conseguir estos triunfos, pero me preocupo y ocupo por trabajar, quiero subir escalones en esa tabla”.

Entrenó con normalidad Renato Ibarra quien iría de titular este sábado ante Gallos Blancos. (Por Martín Navarro Vásquez)