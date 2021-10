Después de 2 años de estar alejado de las telenovelas, el actor Diego Olivera regresó a los foros para participar en el melodrama “Vencer el pasado” y en exclusiva para Notisitema, mencionó que es un premio la oportunidad de regresar a trabajar.

“Qué fue de mucho agradecimiento, yo cuando tomé la decisión de alejarme de todo no estaba el proyecto de la pandemia, no existía la pandemia, entonces dije, bueno, voy a necesitar descansar después de haber grabado novela tras novela, de proyecto tras perfecto, entonces ahora volver a grabar es un premio, no sabes cómo, pero no te das una idea de cómo disfruto estar de regreso”

Diego Olivera tendrá un cierre de año con proyectos importantes, entre ellos una telenovela y una película. (Por Katia Plascencia Muciño)