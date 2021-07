Fueron diez mujeres las detenidas tras la agresión esta mañana al edificio de la Secretaría de Educación Jalisco, exigiendo justicia por la violación de una niña en una escuela primaria de Zapopan, así lo confirma el secretario de seguridad del estado, Juan Bosco Pacheco:

“El motivo de la detención son daños a las cosas, resistencia a las autoridades y tentativa de lesión hacia las personas, pero no me corresponde la determinación de los delitos a mí, será el Ministerio Público quien determine la causa por la cual se le siga la carpeta correspondiente”.

Las diez detenidas, mujeres vestidas de negro y encapuchas, quebraron con piedras y palos los cristales de la fachada de la Secretaría de Educación Jalisco, grafiteando además, pisos y paredes. Ellas exigen justicia, pues a un año de que una niña de 11 años fue violada por un maestro de la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca, la autoridad no ha hecho absolutamente nada. (José Luis Jiménez Castro)