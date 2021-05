El Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró un Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-20211, con el propósito de cuidar a los ciudadanos que acudan a las urnas el próximo domingo 6 de junio del 2021.

El INE recomienda la implementación de operativos de limpieza y desinfección de los lugares en los que se instalarán las casillas únicas, antes, durante y después de la Jornada Electoral. Esto con el propósito de fortalecer la confianza de los ciudadanos para participar en la elección.

Todo el proceso se podría describir en 10 pasos, que tanto ciudadanos como autoridades tendrían que cumplir estrictamente, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 18:00 cuando deben cerrar las casillas, dando por concluida la votación.

1.- El elector, con cubrebocas, llega al sitio donde se instala la casilla y espera en la fila, ubicándose en las señalizaciones que se encuentran colocadas en el suelo para asegurar la sana distancia.

2.- Un escrutador recibe al elector a la entrada de la casilla; le coloca gel antibacterial; pide que tome una toalla desinfectante indicándole que es para limpiar las superficies a las que tendrá contacto y el cancel, así como el marcador de boletas; le muestra el cartel con las indicaciones a seguir durante su estancia en la casilla; le comunica sobre la política de sana distancia y cero contacto entre electores.

3.- El elector muestra al presidente de la casilla su credencial para votar. El presidente de casilla solicita al ciudadano le muestre su dedo pulgar para comprobar que no ha votado; asimismo pedirá que coloque la credencial sobre la mesa, cerca del primer Secretario, evitando ser tocada por cualquiera de los dos funcionarios de casilla.

4.- El primer secretario de casilla localiza el nombre de elector en la Lista Nominal de Electores. Luego entrega al ciudadanos las boletas electorales y le indica que puede pasar al cancel de votación sin cortinilla, esto con la finalidad de garantizar mayor ventilación y reducir superficies de contacto, minimizando riesgos de contagio.

5.- El secretario de casilla marca con el sello “Votó” la Lista Nominal de Electores, a un lado de los datos del elector.

6.- El escrutador orienta al elector sobre la ubicación del cancel sin cortinillas. Recomienda utilizar la toalla desinfectante para higienizar, antes y después, las superficies con las que pudiera tener contacto. También auxilia en el correcto flujo del electorado en el interior del local.

7.- El elector acude al cancel, quien desinfecta las superficies con la que tendrá contacto, y el marcador de boleta; posteriormente la desechará en el depósito de basura destinado para tal fin.

8.- El elector marcará su boleta con libertad y en secreto.

9.- El escrutador proporciona nuevamente gel antibacterial al ciudadano votante cuando salga de la casilla, y le indica el flujo de salida de tal manera que no se encuentre frente a frente con otro ciudadano.

10.- El escrutador funcionario de casilla cuidará el flujo de personas a fin de evitar que concurran varias al mismo tiempo en la puerta de acceso.

Sobre el uso estricto del cubrebocas en las instalaciones electorales se advierte:

1.- Uso obligatorio de cubrebocas, de manera adecuada cubriendo nariz y boca, en todo momento; esto incluye también al electorado.

2.- Los funcionarios de casilla, representantes de partidos y personas observadoras electorales deberán acudir a la casilla portando ya el cubrebocas. A quien no tenga bien colocado el cubrebocas se le solicitará que se utilice de la manera correcta. De no atenderse lo antes previsto, la persona no podrá permanecer en la casilla hasta que cumpla correctamente con la aplicación de esta medida.

3.- Si alguna persona que acuda a la casilla no lleva cubrebocas, se les proporcionará uno.

4.- El INE proporcionará a los funcionarios de casilla caretas protectoras. Las demás personas que permanezcan por tiempo prolongado en la casilla deberán llevar y usar su propia careta.

Este protocolo sanitario es de aplicación y observancia obligatoria en las 32 entidades del país, para todas las personas que permanecerán en la casilla única durante la instalación, el desarrollo de la Jornada Electoral, el escrutinio y cómputo, así como la clausura de casilla; así como para el electorado, personas observadoras electorales, funcionarios de apoyo del INE para las casillas especiales, y en su caso visitantes extranjeros.

También se deberán tomar en cuenta las recomendaciones especiales de las autoridades federal, estatal o municipal, considerando la evolución de la pandemia, así como el semáforo de riesgo epidemiológico que aplique en cada caso. (Por Pedro Mellado / Infografía del INE)