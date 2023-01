Aún cuando la Policía de Guadalajara es la corporación de seguridad mejor pagada del país continúan los problemas para reclutar a nuevos elementos, reconoce el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro.

Señala que se buscará durante este año a cuando menos 300 nuevos policías que cumplan con el perfil.

“De acuerdo a las nuevas reglas de contratación no cualquier elemento puede entrar o sea, si no tiene las condiciones físicas de altura, de peso o de edad. No está abierto para que cualquier persona llegue. Necesitamos tener ciertos filtros de criterios”.

Aunque en la policía de Guadalajara se analizan varias estrategias para contactar a nuevos elementos, lo que está completamente descartado es contratar a policías de otras corporaciones porque eso afectaría a otros municipios. (Por José Luis Escamilla)