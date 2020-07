Si bien la recomendación de las autoridades a los vecinos de la calle Comonfort y Tepexpan en Jardines de Santa María es el desalojo de las calles junto al canal ante el riesgo de una nueva inundación, los damnificados afirman que es el patrimonio de toda la vida, propiedades que compraron desde hace más 45 años y aunque temen por su seguridad, no es una decisión fácil dejar sus hogares.

Explican que la inundación que se registró el lunes por la noche se derivó de un taponamiento en el canal y que bajó mucha agua de los cerros cercanos.

“Sí, si me preocupa cómo no. Somos humanos y todos estamos en riesgo aquí. Si ahorita estoy con mi papá, ahí el me prestó un cuartito y ahí estoy ahorita en lo que pasa todo esta tempestad de la lluvia, ahí voy a estar y después voy a buscar otro lado”.

Este miércoles personal del DIF Tlaquepaque repartió colchones, bases de cama y despensas a las 11 familias damnificados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)