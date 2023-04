Aunque colectivos de familiares de personas desaparecidas calificaron como un logro que el Ayuntamiento de Guadalajara aceptara mostrar en parabuses de la ciudad fichas de búsqueda, la realidad es que hay muchas personas que ni por enteradas se dan.

Luego de un sondeo en tres diferentes parabuses encontramos que usuarios de transporte público y automovilistas ni cuenta se habían dado de las fichas de búsqueda.

“Porque la verdad ni cuenta nos damos. No me había dado cuenta de qué es lo qué pasa en el… yo pensé que era solo una publicidad que tenían fija pero no sabía que iba rotando”.

“Yo no los había visto, apenas ahorita porque me dijo pero yo no los había visto. Yo me entero por la tele, por las noticias, pero anuncios así yo no había visto”.

De acuerdo con las personas entrevistadas este viernes hay poca solidaridad entre la población para ayudar en la búsqueda de personas.

A su parecer ver los rostros de las víctimas no contribuye. (Por José Luis Escamilla)