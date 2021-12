El jugador argentino de Pumas Juan Dinenno fue operado de la nariz y desde el hospital escribió en redes sociales el malestar por la actuación del árbitro Jorge Pérez Durán en la semifinal ante Atlas, donde no marcó penal a favor de Pumas en la recta final del juego, sobre todo porque utilizó diferente criterio al momento de golpear a un jugador de Atlas mediante una chilena y recibir tarjeta roja.

“Primero me gustaría decir que gracias al personal médico del club y a quienes se encargaron de la operación, hoy me encuentro en muy buen estado con las energías puestas en la recuperación. Quiero agradecer la calidez humana de todo el cuerpo médico y de mis compañeros por brindarme su apoyo y contención desde el primer momento. Fueron horas de mucha tristeza, por el resultado, por lo que en mi opinión fue una injusticia y además la lesión. No solo eso, sino también la angustia de no poder viajar a encontrarme con mis seres queridos para priorizar mi recuperación”.

Por cierto que la directiva de la UNAM ya ingresó protesta a la Liga, para que le quiten la sanción. (Por Martín Navarro Vásquez)