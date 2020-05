La diputada de Morena, Patricia Meza, todavía no forma parte de manera oficial de la bancada del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local, defiende su coordinador, Salvador Caro.

El presiente del grupo parlamentario del partido naranja afirmó que la legisladora continúa con sus gestiones como tal, no obstante, revisarán la petición de Morena para retirarle su representación en tres comisiones legislativas: Educación, Salud y Participación Ciudadana.

“Son las bancadas las que organizan la distribución de sus espacios y por supuesto ninguna bancada puede dejar a diputados, puede dejarlos, puede dejarlos sin presidencias, sin secretarías, pero no sin vocalías”.

Caro Cabrera dice que cobijaron a Patricia Meza en su bancada el día de la votación del crédito como una reciprocidad parlamentaria. (Por Mireya Blanco)