La diputada del PRI, Dulce María Sauri, demandó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, las pruebas de la presunta triangulación de activos de Genaro García Luna en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La legisladora dijo que de nada le sirve al país el escándalo público si éste no es seguido de acciones legales, por lo que pidió a Nieto iniciar un proceso formal.

Sauri advirtió que la Fiscalía General de la República es la única instancia que puede definir si el ex presidente, Enrique Peña Nieto está relacionado con recursos de procedencia ilícita o no.