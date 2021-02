Diputadas de Morena hacen un llamado a la Comisión Nacional de Elecciones de su partido, a reconsiderar la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, pues existe un proceso penal en su contra, por violencia de género, como explica la legisladora jalisciense Laura Imelda Pérez.

“Todos los aspirantes, según la convocatoria deben de firmar una carta bajo protesta de que no se está siendo procesado por ninguno de los delitos que se señalan en los lineamientos del INE de violencia de género. Si se firma esta carta quiere decir que no se encuentra uno en proceso. Si esta persona es hoy candidata significa o que se omitió firmar esta carta, o que se mintió al firmar esa carta, porque no habla de una sentencia definitiva, sino habla de un proceso”.

Apenas esta mañana el presidente López Obrador defendió la candidatura de Salgado Macedonio, al considerar que las acusaciones de violación que hay en su contra son ataques de sus adversarios políticos, y producto del proceso electoral. (Por Arturo García Caudillo)