Aunque varias de las recientes reformas a la Ley de Pensiones para topar los montos de las llamadas “pensiones doradas” se derivaron de su caso, el próximo diputado local de Morena, José María Martínez, señaló que no recurrirá a ningún recurso jurídico para blindarse de los cambios y su retroactividad . En el caso de Martínez, el queda de hecho en el tope máximo autorizado de 106 mil pesos.

Sobre la denuncia presentada por el Ipejal, expresó que las querellas no tienen un actor en particular contra quién vayan dirigidas, aunque reconoció que este tema de la pensión pueda ser usado para el golpeteo político al iniciar la legislatura LXIII en noviembre.

“Siempre está latente ese tema, lo dije hace rato, en el ejercicio del poder usar a veces herramientas para fines que no son estrictamente legales pero en ese caso estoy con la tranquilidad en mi conciencia que las cosas se han hecho de manera correcta y no habrá un abuso en el ejercicio del poder”.

Martínez señaló que de la bancada que encabezará a partir del 1 de noviembre, buscarán conciliación con el resto de las fracciones políticas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)