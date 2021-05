Las zonas y colonias donde no tienen agua no deben pagar por el servicio, pues esto sería equivalente a acudir a algún comercio, pagar por algún producto y no llevarlo a tu casa, consideró el diputado priísta, Manuel Alfaro, al presentar su propuesta para que se les hagan descuento a las zonas donde no les llega líquido.

“El día de hoy también vimos en un noticiero local denuncias ciudadanas, así como lo que nos manifiestan a nosotros los propios vecinos; se les está cobrando un servicio que no se les está prestando y a nadie nos gusta pagar algo que no nos comemos”.

La propuesta del legislador, que será presentada ante el pleno en la próxima sesión, contempla otorgar descuentos de hasta el 90 por ciento en el pago del agua potable en donde no tienen servicio. (Por Aníbal Vivar Galván)