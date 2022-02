La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó eliminar el requisito de contar con una carrera universitaria para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. De esta forma, asegura la legisladora priísta Cinthia López, se está dando un paso atrás en materia de profesionalización de cargos públicos.

“Un título universitario no te da ni un mejor nivel ni un peor, no te da una categoría. No es un tema de discriminación. Es un tema aspiracional, es un tema de fomentar la educación en nuestro país. Un título universitario no nada más habla de que completaste las materias, habla de constancia, habla de disciplina. A mí me apena mucho que menos del cincuenta por ciento de los diputados cuenta con un título universitario, y el hecho de que ustedes no tengan un título universitario no quiere decir que ahora vamos a promover que titulares de cargos tan importantes no tengan un título universitario”.

Pasa al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)